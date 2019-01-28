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فيديو: مُسلح بزي نسائي يسطو على بنك أردني

فيديو: مُسلح بزي نسائي يسطو على بنك أردني
رام الله - دنيا الوطن
تعرض فرع بنك الاتحاد الأردني، اليوم الاثنين، في مدينة ماحص، لعملية سطو جريئة، نفذها رجل مسلح مرتدياً زياً نسائياً، وتمكن من الاستيلاء على 22 ألف دينار (31 ألف دولار).

وأوضح بنك الاتحاد في بيان صدر عنه عقب الحادث، أن عملية السطو لم تسفر عن تعرض أي شخص لأذى، سواء من موظفي الفرع أو العملاء، الذين كانوا متواجدين حينها، مؤكداً أن الشخص تمكن من سرقة مبلغ 22 ألف دينار أردني، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وقال البيان: "تم على الفور إبلاغ الأجهزة الأمنية التي استجابت مشكورة، وبأقصى سرعة، وتقوم حالياً بإجراء اللازم في مثل هذه الحالات، علماً بأن جميع المبالغ النقدية في جميع الفروع مؤمنة بالكامل، وأن فروعنا الأخرى، تعمل كالمعتاد دون أي تغيير على عملها".

بدورها، ذكرت مديرية الأمن العام الأردنية، أن بلاغاً ورد لرقم الطوارئ الموحد 911 عصر الاثنين، "حول دخول شخص مجهول، متنكراً بزي نسائي ومسلحاً إلى فرع أحد البنوك في منطقة ماحص في محافظة البلقاء، وسلب مبلغاً مالياً تحت تهديد السلاح، ولاذ بالفرار من المكان، وبوشرت التحقيقات".

وفي غضون ذلك، انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يظهر جانباً من عملية السطو على فرع بنك الاتحاد في منطقة ماحص.

ويوثق الفيديو، اللص متنكراً بزي نسائي، ويصوب سلاحاً نحو موظف البنك.

 

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