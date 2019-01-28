الرئيس يُصدر قراراً بقانون بوقف نفاذ قانون الضمان الاجتماعي وتعديلاته

رام الله - دنيا الوطنأصدر رئيس دولة فلسطين محمود عباس، مساء اليوم الاثنين، قراراً بقانون بوقف نفاذ القرار بقانون رقم 19 لسنة 2016 بشأن الضمان الاجتماعي وتعديلاته، اعتباراً من تاريخه.ونص القرار على استمرار الحوار بين جميع الجهات ذات العلاقة بالخصوص، من أجل الوصول لتوافق وطني على أحكام القانون وموعد نفاذه.