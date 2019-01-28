الثوري الايراني: أي حرب قادمة سنزيل دولة الاحتلال من الخارطة

رام الله - دنيا الوطنتوعد نائب القائد العام للحرس الثوري الإيراني حسين سلامة، دولة الاحتلال، بأن تنتهي أي حرب جديدة ستبدأها بإزالتها وتدميرها بالكامل.وقال سلامة، في تصريحات نقلها موقع "مكان"، إن استراتيجية بلاده تجاه دولة الاحتلال "تقوم على محوها من خارطة العالم".وأكد أن الولايات المتحدة فقدت قدرتها على نشر قواتها في المنطقة بعد أن هزمت في الحرب بالوكالة التي فرضتها على المنطقة.وكانت وزارة الخارجية الإيرانية أعلنت في بيانٍ لها أن برنامجها الصاروخي ليس موضع تفاوض، وأنها ماضية في تطوير قدراتها الدفاعية وفق احتياجاتها.