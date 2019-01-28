شؤون فلسطينية

الحمد الله: أُطالب حماس بالمشاركة بالحكومة الجديدة ونحن تحت تصرف الرئيس

الحمد الله: أُطالب حماس بالمشاركة بالحكومة الجديدة ونحن تحت تصرف الرئيس
رام الله - دنيا الوطن
رحب الدكتور رامي الحمد الله، رئيس الوزراء، بتوصية الرئيس محمود عباس، بتشكيل حكومة فصائلية من فصائل منظمة التحرير الفلسطينية.

وقال الحمد الله في تصريح صحفي له: "نأمل أن تنجح مشاورات تشكيل الحكومة من كافة الفصائل، وأطالب حركة حماس، بأن تشارك فيها".

وأضاف: "أناشد كل حريص على القضية الفلسطينية، أن يشارك في هذه الحكومة، فهذه الفترة عصيبة، وبالتالي يجب أن نكون موحدين في أنحاء الوطن.

وأكد الحمد الله، أن الحكومة الحالية، وضعت نفسها تحت تصرف الرئيس محمود عباس، حيث قال: "كتبت رسالة إلى الرئيس، بأن رئيس الوزراء، وكامل أعضاء الحكومة، هم تحت تصرف الرئيس في أي وقت يريد، متى يتم  تشكيل حكومة جديدة، وتستلم أعمالها".

وأضاف: "واجبنا الآن في ظل التوصية، أن نضع أنفسنا تحت تصرف القيادة، التي يرأسها الرئيس أبو مازن".

 

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