قوات القمع تقتحم قسم 4 بسجن ريمون وتشرع بنقل معتقلين

رام الله - دنيا الوطنأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ظهر الاثنين، أن قوات القمع الإسرائيلية، التابعة لإدارة سجون الاحتلال، اقتحمت ظهر اليوم القسم رقم 4 في سجن (ريمون) واعتدت على الأسرى وحطمت مقتنياتهم.وأضافت الهيئة، أن إدارة السجن باشرت بنقل عدد من الأسرى خلال عملية الاقتحام.ولفتت إلى أن حالة من التوتر وعدم الاستقرار، تسود أقسام السجن ولم تنته عملية الاقتحام حتى اللحظة.