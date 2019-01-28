أبو عمرو ينفي تصريحات نسبت إليه حول الموظفين وقطاع غزة





واعتبر أبو عمرو، أن ما نسب إليه حول هذا الموضوع لا يخرج عن كونه محاولة رخيصة لنشر واشاعة البلبلة في أوساط الرأي العام داعياً وسائل الاعلام ذات المصداقية الى مزيد من توخي الحذر والتحقق من المعلومة خاصة في هذه المرحلة الدقيقة .



وفِي هذا الإطار، أكد نائب رئيس الوزراء على المسؤولية الوطنية الكبرى التي تتحملها وسائل الاعلام الفلسطينية في ظل الظروف السائدة .





وكانت مواقع محلية قد نشرت أن نائب رئيس الوزراء زياد أبو عمر قال: "الحكومة الفلسطينية لن تزيد نسبة صرف رواتب موظفي السلطة في غزة ولن ترفع العقوبات عن غزة إلا بتمكين الحكومة".





بالإضافة، إلى أن أي زيادة في نسبة الرواتب مرتبط بتمكين الحكومة، وما يحصل على الأرض في قطاع غزة لا يمكن أن يندرج تحت مسمى تمكين الحكومة، مضيفاً أنه لابد من خطوات حقيقية وعملية لذلك.





رام الله - دنيا الوطننفى الدكتور زياد ابو عمرو نائب رئيس الوزراء أن يكون قد أدلى بأية تصريحات لوسائل الاعلام حول الموظفين أو الأوضاع في قطاع غزة .