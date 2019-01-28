شؤون فلسطينية

أبو عمرو ينفي تصريحات نسبت إليه حول الموظفين وقطاع غزة

أبو عمرو ينفي تصريحات نسبت إليه حول الموظفين وقطاع غزة
رام الله - دنيا الوطن
نفى الدكتور زياد ابو عمرو نائب رئيس الوزراء أن يكون قد أدلى بأية تصريحات لوسائل الاعلام حول الموظفين أو الأوضاع في قطاع غزة .

واعتبر أبو عمرو، أن ما نسب إليه حول هذا الموضوع لا يخرج عن كونه محاولة رخيصة لنشر واشاعة البلبلة في أوساط الرأي العام داعياً وسائل الاعلام ذات المصداقية الى مزيد من توخي الحذر والتحقق من المعلومة خاصة في هذه المرحلة الدقيقة . 

وفِي هذا الإطار، أكد نائب رئيس الوزراء على المسؤولية الوطنية الكبرى التي تتحملها وسائل الاعلام الفلسطينية في ظل الظروف السائدة .

وكانت مواقع محلية قد نشرت أن نائب رئيس الوزراء زياد أبو عمر قال: "الحكومة الفلسطينية لن تزيد نسبة صرف رواتب موظفي السلطة في غزة ولن ترفع العقوبات عن غزة إلا بتمكين الحكومة".

بالإضافة، إلى أن أي زيادة في نسبة الرواتب مرتبط بتمكين الحكومة، وما يحصل على الأرض في قطاع غزة لا يمكن أن يندرج تحت مسمى تمكين الحكومة، مضيفاً أنه لابد من خطوات حقيقية وعملية لذلك. 

أخبار ذات صلة

قوات القمع تقتحم قسم 4 بسجن ريمون وتشرع بنقل معتقلين

قوات القمع تقتحم قسم 4 بسجن ريمون وتشرع بنقل معتقلين

المسير البحري الـ 22 ينطلق غداً الثلاثاء

المسير البحري الـ 22 ينطلق غداً الثلاثاء

وزيرة الاقتصاد: مشروع تنمية القطاع الخاص بقيمة 13 مليون دخل حيز التنفيذ

وزيرة الاقتصاد: مشروع تنمية القطاع الخاص بقيمة 13 مليون دخل حيز التنفيذ

الخارجية: تصعيد الإعتداءات الإستفزازية بالقدس يعكس فشل الإحتلال في تهويدها

الخارجية: تصعيد الإعتداءات الإستفزازية بالقدس يعكس فشل الإحتلال في تهويدها

الاحتلال يستهدف مزارعين ورُعاة أغنام شرق القطاع

الاحتلال يستهدف مزارعين ورُعاة أغنام شرق القطاع

الاحتلال يهدم غرفا زراعية غرب بيت لحم

الاحتلال يهدم غرفا زراعية غرب بيت لحم

جامعة النجاح تُحافظ على مركزها الأول فلسطينياً حسب تصنيف الجامعات العالمي (ويبومتركس)

جامعة النجاح تُحافظ على مركزها الأول فلسطينياً حسب تصنيف الجامعات العالمي (ويبومتركس)

الشرطة تكشف ملابسات جريمة نصب واحتيال في الخليل

الشرطة تكشف ملابسات جريمة نصب واحتيال في الخليل

التعليقات

الدنيا حكايات

شؤون فلسطينية

طالع.. أسعار الفواكه والخضراوات والدواجن والأسماك بغزة اليوم &#34;الاثنين&#34;

طالع.. أسعار الفواكه والخضراوات والدواجن والأسماك بغزة اليوم "الاثنين"

قوات القمع تقتحم قسم 4 بسجن ريمون وتشرع بنقل معتقلين

قوات القمع تقتحم قسم 4 بسجن ريمون وتشرع بنقل معتقلين

وزيرة الاقتصاد: مشروع تنمية القطاع الخاص بقيمة 13 مليون دخل حيز التنفيذ

وزيرة الاقتصاد: مشروع تنمية القطاع الخاص بقيمة 13 مليون دخل حيز التنفيذ

الخارجية: تصعيد الإعتداءات الإستفزازية بالقدس يعكس فشل الإحتلال في تهويدها

الخارجية: تصعيد الإعتداءات الإستفزازية بالقدس يعكس فشل الإحتلال في تهويدها

الاحتلال يستهدف مزارعين ورُعاة أغنام شرق القطاع

الاحتلال يستهدف مزارعين ورُعاة أغنام شرق القطاع

الاحتلال يهدم غرفا زراعية غرب بيت لحم

الاحتلال يهدم غرفا زراعية غرب بيت لحم

جامعة النجاح تُحافظ على مركزها الأول فلسطينياً حسب تصنيف الجامعات العالمي (ويبومتركس)

جامعة النجاح تُحافظ على مركزها الأول فلسطينياً حسب تصنيف الجامعات العالمي (ويبومتركس)

الشرطة تكشف ملابسات جريمة نصب واحتيال في الخليل

الشرطة تكشف ملابسات جريمة نصب واحتيال في الخليل

منوعات

هيفاء ماجيك تلجأ لطبيب التجميل لأن &#34;رأسها أكبر من جسدها&#34;

هيفاء ماجيك تلجأ لطبيب التجميل لأن "رأسها أكبر من جسدها"

الطفل حمودة يكشف القصة وراء أغنيته الشهيرة &#34;يا ليلي ويا ليلا&#34;

الطفل حمودة يكشف القصة وراء أغنيته الشهيرة "يا ليلي ويا ليلا"

حليمة بولند من المستشفى: &#34;تعبانة بطني عوار بموت&#34;

حليمة بولند من المستشفى: "تعبانة بطني عوار بموت"

مجدي شطة.. سائق توك توك الذي اكتسح مواقع التواصل ب&#34;محدش فينا نمبر وان&#34;

مجدي شطة.. سائق توك توك الذي اكتسح مواقع التواصل ب"محدش فينا نمبر وان"

أرغب بالاستحمام 400 مرة.. ردود فعل صادمة على وثائقي مايكل جاكسون

أرغب بالاستحمام 400 مرة.. ردود فعل صادمة على وثائقي مايكل جاكسون

حسن الشافعي يظهر من جديد مع ابنته &#34;نادين&#34;

حسن الشافعي يظهر من جديد مع ابنته "نادين"

تحدث عن موعد زفافه.. كاظم الساهر: كنت أعيش الحب في الخيال

تحدث عن موعد زفافه.. كاظم الساهر: كنت أعيش الحب في الخيال

روان بن حسين تضبط خطيبها متلبساً بالخيانة مع &#34;فتاة ليل&#34; وتنشر الصورة

روان بن حسين تضبط خطيبها متلبساً بالخيانة مع "فتاة ليل" وتنشر الصورة

رسائل سعاد حسني إلى الله بخط يدها لأول مرة.. هل كانت صوفية؟

رسائل سعاد حسني إلى الله بخط يدها لأول مرة.. هل كانت صوفية؟

طليق رانيا يوسف يعلق على إقحامها في مقطع فيديو إباحي

طليق رانيا يوسف يعلق على إقحامها في مقطع فيديو إباحي

عربي

ليبيا تدرس تصنيف الإخوان المسلمين جماعة إرهابية

ليبيا تدرس تصنيف الإخوان المسلمين جماعة إرهابية

حملات لمقاطعة الزواج بمصر

حملات لمقاطعة الزواج بمصر

ملادينوف: شكرًا قطر

ملادينوف: شكرًا قطر

كاتبة سعودية تُثير الجدل بتغريدة حول إسرائيل

كاتبة سعودية تُثير الجدل بتغريدة حول إسرائيل