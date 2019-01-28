الاحتلال يستهدف مزارعين ورُعاة أغنام شرق القطاع

رام الله - دنيا الوطنأطلقت قوات الاحتلال الإٍسرائيلي، اليوم الاثنين، نيرانها صوب مزارعين ورُعاة أغنام شرق قطاع غزة.وأفاد شهود عيان، بأن جنود الاحتلال المتمركزين في مواقعهم العسكرية القريبة من السلك الفاصل فتحوا نيران أسلحتهم صوب المزارعين ورُعاة أغنام قرب منطقة ملكَة شرق مدينة غزة، وشرق مدينة دير البلح وسط القطاع، دون أن يبلّغ عن وقوع إصابات، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).وكان مواطن يعمّل مُدرّساً أصيب بجروح صباح اليوم، إثر استهداف قوات الاحتلال مدرسة مهديّة الشوا الثانوية للبنين شرق بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة.