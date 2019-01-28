الاحتلال يهدم غرفا زراعية غرب بيت لحم

رام الله - دنيا الوطنهدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، غرفا زراعية في بلدة حوسان غرب بيت لحم.وأفاد مصدر أمني، بأن قوات الاحتلال برفقة جرافة عسكرية اقتحمت منطقة واد الغويط في حوسان وهدمت غرفا زراعية بزعم أنها بُنيت في المناطق المصنفة "ج"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).