مسؤول سعودي سابق: عرفات ارتكب جريمة ضد شعبه

رام الله - دنيا الوطنهاجم الرئيس السابق للمخابرات السعودية بندر بن سلطان الذي شغل منصب سفير بلاده لدى الولايات المتحدة الرئيسَ الفلسطيني الراحل ياسر عرفات.وقال ابن سلطان في مقابلة مع صحيفة (اندبندنت) البريطانية، اليوم الاثنين: "إن عرفات ارتكب جريمة ضد شعبه عندما رفض خطة السلام التي اقترحها الرئيس الأمريكي آنذاك بيل كلينتون".كما هاجم ابن سلطان الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، متهماً إياه بإعادة الشرق الأوسط 20 عاماً إلى الوراء، وتفاوض على الاتفاق النووي الإيراني من وراء السعودية.