إسرائيل تبلغ الأمم المتحدة عن أنفاق أخرى في الشمال

رام الله - دنيا الوطنكشف موقع (واللا) الإسرائيلي النقاب عن معلومات خاصة وصلت له تفيد، بأن إسرائيل قد أبلغت الأمم المتحدة عن أنفاق أخرى لتنظيم حزب الله داخل الحدود اللبنانية، امتنعت إسرائيل عن تدميرها في إطار عملية درع الشمال خوفا من الانجرار لمواجهة عسكرية مع حزب الله.ووفقا للموقع، فإن الحديث يدور عن أنفاق مكشوفة أمام استخبارات الجيش الإسرائيلي، إلا أن هذه الأنفاق لا تزال داخل الحدود اللبنانية، على عكس الأنفاق الستة الأخرى التي دُمِّرت في إطار عملية درع الشمال بسبب تجاوزها الأراضي الإسرائيلية.وقد كشف موقع (واللا)، بأن الحرس الثوري الإيراني هو الذي أطلق الصاروخ الأسبوع الماضي من الأراضي السورية تجاه المناطق الإسرائيلية، حيث اعترضته منظومة القبة الحديدية فوق جبل الشيخ.هذا ويدور الحديث عن صاروخ من نوع رائد إيراني الصنع، وهو بحوزة قوات الحرس الثوري الإيراني المنتشرة في سوريا حاليا، كما تشير التقديرات إلى أن الصاروخ أُطلق من أحد الأحياء الجنوبية لمدينة دمشق السورية.