شؤون فلسطينية

هنية يبعث برسالة الى ملك الاردن.. ما فحواها؟

هنية يبعث برسالة الى ملك الاردن.. ما فحواها؟
رام الله - دنيا الوطن
بعث إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، رسالة شكر إلى ملك الأردن عبد الله الثاني بن الحسين بمناسبة مرور عشر سنوات على توجيهاته بإقامة المستشفى الميداني العسكري الأردني في قطاع غزة.

وأكد هنية في رسالته أن المشفى الميداني خلال سنوات عمله في القطاع كان صرحًا طبيًا حافلًا بالعطاء والتفاني في تقديم خدماته الطبية المميزة لأهالي قطاع غزة، ومنارة للعمل الإنساني الذي يمثل عنوانًا لمشاعر التضامن والأخوة الصادقة، بحسب ما جاء على موقع حركة (حماس) الالكتروني.

وأشار إلى أن المستشفى باشر عمله الإنساني وتقديم الرعاية الصحية والعلاجية واستقبال الحالات الطارئة على مدار الـ 24 ساعة، منذ عام 2009، إذ استقبل ما يزيد على مليوني مراجع. 

وثمن هنية بهذه المناسبة الرعاية والاهتمام الكبير والدعم المستمر من ملك الأردن في تعزيز طواقم هذا الصرح الطبي بكوادر من الجراحين والأطباء، والمعدات والأجهزة الطبية وسيارات الإسعاف. 

وعبر رئيس المكتب السياسي عن شكره لمواقف الأردن التاريخية والمشهودة في الوقوف مع فلسطين وقضيتها العادلة، كما ثمن الجهود الحثيثة في دعم صمود الشعب الفلسطيني، والتخفيف من معاناة الآلاف من أهالي قطاع غزة بفعل العدوان والحصار.

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