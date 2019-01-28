زراعة رئتين.. عائلة "أبو عنزة" تُناشد الرئيس ووزير الصحة إنقاذ ابنتهم الشابة

رام الله - دنيا الوطنلم يتخيل السيد جبريل أبو عنزة أن ابنته الشابة ستخونها أجهزة جسدها، حيث انهارت ابنته بيان (21 عاماً) ليتبين لاحقاً أنها بحاجة إلى زراعة رئتين، كما أنها تُعاني من مشاكل في القلب.يقول أبو عنزة في رسالته إلى "دنيا الوطن": "قامت دائرة العلاج بالخارج، وعلى رأسهم الدكتور زكريا اللوح والدكتور محمد روقة، بعمل تحويلة طبية لابنتي إلى مستشفى المقاصد، وهناك أكدوا أنها بحاجة إلى زراعة رئتين لإنقاذ حياتها".وختم: "تتدهور حالة ابنتي كل يوم، لذا نتوجه نحن عائلة أبو عنزة إلى السيد الرئيس ووزير الصحة د.جواد عواد، بطلب إنقاذ حياة ابنتنا الشابة، ونحن على ثقة تامة أنكم ستكونون خير سند لنا كما كنتم خير سند لكل أبناء شعبكم".