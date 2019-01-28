شؤون فلسطينية

رسالة من مُواطن إلى الرئيس: لم أتأخر لحظة في خدمة السُلطة.. فساعدني

رسالة من مُواطن إلى الرئيس: لم أتأخر لحظة في خدمة السُلطة.. فساعدني
أرشيفية لاعلاقة لها بالموضوع
رام الله - دنيا الوطن
يُناشد المواطن محمد يوسف من غزة الرئيس عباس بالنظر إلى وضعه السيء، ويطلب مساعدته على الخروج من هذا الوضع المأساوي.

يقول يوسف في رسالته إلى "دنيا الوطن" : "أبلغ من العمر 40 عاماً، متزوج ومعيل لعائلة من 9 أشخاص، أكبر بناتي في الجامعة، والأصغر في الصف الثالث الابتدائي".

يستطرد يوسف: "أنا موظف في السلطة منذ عام 1994، ولم أتوانى لحظة واحدة في خدمة خدمتها، كنت قد اشتريت عن طريق البنك شقة، وأصبح البنك يخصم ما قيمته 53% من راتبي منذ 4 أعوام وحتى اللحظة".

وأضاف يوسف في رسالته للرئيس: "بعد قرار سيادتكم بخفض قيمة ما نتلقاه في البنوك أصبحت مديوناً للناس ولدي قضايا حولتها على ربع الراتب، وكذلك خدمة السداد الآلي لشركة الكهرباء والبادية، ولا يتبقى لي من راتبي سوى 400 شيكل فقط".

تعرضت زوجة يوسف إلى نزيف دماغي، وتحتاج إلى رعاية وعلاجات مُستمرة، كما أن ابنته بفضل أهل الخير، قامت بالالتحاق في الجامعة، ودفع رسوم سنة فقط، كما لديه طفلة (14 عاماً) تُعاني من اضطرابات في القلب، ويقف أمام علاجها عاجزاً.

يقول يوسف: " أصبح أطفالي مُصابين بسوء التغذية، وضعف البنية، لعدم استطاعتي توفير غذائهم، أخجل من النظر إليهم وأنا عاجز عن توفير غذائهم، قرطاسية مدرستهم، رسوم جامعتهم، ثمن علاجهم، وحتى ملابس".

وأضاف: "تراكمت ديوني ووصلت إلى 7000 دولار، وأزور المحاكم أكثر من منزلي الآن، وأشعر بالإحراج بين الناس، أهرب من نظراتهم التي لا ترحم، ونظرات أطفالي".

وختم يوسف رسالته: "سيدي الرئيس، أنا لست متسولاً، ولم أتخيل للحظة أن حالي سيُصبح هكذا، وتحملت أكثر من عامين، لكنني تعبت ولم أعد أقوى على التحمل، أرجوك ساعدني".

للتواصل/
 0567176767

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