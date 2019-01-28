غزة: مفاجأة غير متوقعة لشاب يحفر أرض عائلته في الشجاعية





فقد تفاجأ أيمن بوجود مُسدس أثري مدفون داخل أرض العائلة، وبجانبه ذخيرة، خلال عمله صباح اليوم الاثنين.





يقول أيمن في حديثه لـ"دنيا الوطن": "وجدت المُسدس، وسألت والدي عنه، فاكتشفنا أنه يعود إلى جد والدي عاشور علي إسليم، أي جدي الأكبر".





وكان من البديهي، أن يسأل أيمن والده عن هذا "الكنز" الأثري الذي وجده، يقول أيمن: "أخبرني والدي أن جدي دفنه خوفاً من اليهود، الذين اقتحموا غزة، فخشي أن يُمسك معه السلاح، فقام بدفنه، ولم يعلم أحداً بمكانه قبل اليوم".





وأكد أيمن، أن عائلته ستحتفظ بهذا المسدس، ولن تُسلمه لوزارة السياحة والآثار، فهو من رائحة جده الأكبر، ويعتبر أن إيجاده كان شيئاً عظيماً، أتاح له الحصول على شيء من رائحة جد.













لم يتخيل الشاب أيمن إسليم، من حي الشجاعية، شرق مدينة غزة، أن يعثر على مفاجأة لم يتخيلها أثناء حفره قواعد لمنزل عائلته.