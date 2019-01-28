كشف تفاصيل اجتماع مشترك بين حماس والديمقراطية بغزة

أكدت حركة حماس والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، ضرورة تشكيل حكومة وحدة وطنية بمشاركة الكل الفلسطيني، تُحضر لانتخابات رئاسية، وتشريعية، والمجلس الوطني الفلسطيني، بالتمثيل النسبي الكامل، وبمشاركة الكل الفلسطيني، في الضفة الفلسطينية والقدس المحتلة وقطاع غزة، وما أمكن في المهاجر والشتات.



جاء ذلك، خلال اجتماع عقد بينهما، في مدينة غزة، حيث تم التأكيد وفق بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، على استمرار مسيرات العودة وتطويرها وتحشيدها، مشدداً على ضرورة عدم خضوع هذه المسيرات وأدواتها للابتزاز أو المقايضة على حقوق شعبنا الفلسطيني.



وترأس وفد الجبهة الديمقراطية، صالح ناصر، عضو المكتب السياسي ومسؤولها بقطاع غزة، فيما ترأس الوفد القيادي لحركة حماس صلاح البردويل، عضو المكتب السياسي للحركة.



وتناول اللقاء الوضع الفلسطيني بشكل عام، ومسيرات العودة، وسبل استعادة الوحدة الوطنية.

رام الله - دنيا الوطن