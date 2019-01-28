الحمد الله: الحكومة اتبعت سياسة التقشف وتحدت الأزمة المالية وعملت على إعادة إعمار غزة

على رأس سلم أولويات القيادة، وعلى رأسها الرئيس محمود عباس والحكومة، فالخليل تستحق، ومستمرون في العمل فيها وبكافة مناطقها".



جاء ذلك، خلال كلمته في افتتاح مركز وحيد العملة للطوارئ والولادة الآمنة في بلدة بيت أولا بمحافظة الخليل، بدعم وتمويل من الحكومة الإيطالية، اليوم الاثنين، بحضور محافظ الخليل جبرين البكري، ووزير الصحة جواد عواد، ووزير الزراعة سفيان سلطان، وعدد من الشخصيات الرسمية والاعتبارية.



وأضاف رئيس الوزراء: "إن العمل الحقيقي الذي يعزز صمود المواطنين، هو بناء المدارس والمشافي ودعم القطاع الزراعي، وهو العمل الذي تقوم به الحكومة رغم الواقع والظروف المالية الصعبة التي تواجهها الحكومة في ظل انخفاض الدعم المالي والأزمة المالية التي تمر بها".



وتابع الحمد الله: "اتبعت الحكومة سياسة التقشف وتحدت الأزمة المالية، وعملت على إعادة إعمار قطاع غزة، فقامت حكومة الوفاق الوطني بإعادة إعمار 9 آلاف منزل من أصل 11 ألف منزل مدمر كلياً، وتم إصلاح ما يقارب 130 ألف منزل من

المدمرة جزئياً، وتحملت الحكومة كافة مصاريف الكهرباء والمياه رغم العقبات التي واجهتها وعدم تمكينها من العمل في قطاع غزة من قبل حركة حماس".



واستطرد رئيس الوزراء: "الوحدة الوطنية وتحقيق المصالحة هي الحل الأمثل لمواجهة الاحتلال وإزالته، ولن تتحقق أو تمر صفقة القرن، ولن تنجح كافة المحاولات لفصل قطاع غزة عن الدولة الفلسطينية، فلا دولة في غزة أو دولة بدون غزة، فالوقت ليس متأخراً علينا من أجل إعادة الوحدة الوطنية".



وأشار الحمد الله إلى أنه سيتم النظر في كافة المشاريع في بيت أولا لإنجازها، مستدركاً: "سنبقى على عهد ووعد الرئيس محمود عباس للنهوض بكافة القطاعات بمحافظات الوطن"، مثمناً دور المؤسسة الأمنية وكافة فعاليات ومؤسسات محافظة الخليل في النهوض بها، والحفاظ على الاستقرار فيها.



إلى ذلك، قدم رئيس الوزراء واجب العزاء لأهل وذوي الأسير المحرر الشاب كفاح العويوي، في مدينة الخليل، ورافق الحمد الله محافظ الخليل جبرين البكري، ووزير الصحة جواد عواد، وعدد من الشخصيات الرسمية والاعتبارية.



وتمنى رئيس الوزراء من الله العلي القدير، أن يتغمد العويوي بواسع رحمته، ويدخله فسيح جناته، ويلهم أهله الصبر والسلوان.









رام الله - دنيا الوطنقال رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله: "الخليل كانت وما زالت