ميركل: من حق إسرائيل الدفاع عن نفسها من الخطر الإيراني

رام الله - دنيا الوطن

قالت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل: إنه من حق إسرائيل الكامل الدفاع عن نفسها من خطر إيران، لافتاً إلى أن بلادها تعمل على منع اقتراب أي قوات إيرانية من الجولان.



وأوضحت ميركل، وفق ما أوردت إذاعة (كان) الإسرائيلية، أن طهران تنتهج سياسات تشكل خطراً على تل أبيب، مشددةً على أنه "من المهم والصحيح بالنسبة لإسرائيل تطبيق مصالحها الأمنية".وفي معرض تعليقها على الغارات الإسرائيلية على سوريا، قالت المستشارة الألمانية: "يجب على إسرائيل الدفاع عن وجودها، والوضع في سوريا يشكل بالتأكيد خطراً عليها".وتابعت: "لهذا السبب نعمل، على ضمان عدم ظهور أي قوات إيرانية على مقربة من الجولان"، مؤكدةً أنها بحثت هذا الموضوع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.