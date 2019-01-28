دولي

ميركل: من حق إسرائيل الدفاع عن نفسها من الخطر الإيراني

ميركل: من حق إسرائيل الدفاع عن نفسها من الخطر الإيراني
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قالت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل: إنه من حق إسرائيل الكامل الدفاع عن نفسها من خطر إيران، لافتاً إلى أن بلادها تعمل على منع اقتراب أي قوات إيرانية من الجولان.

وأوضحت ميركل، وفق ما أوردت إذاعة (كان) الإسرائيلية، أن طهران تنتهج سياسات تشكل خطراً على تل أبيب، مشددةً على أنه "من المهم والصحيح بالنسبة لإسرائيل تطبيق مصالحها الأمنية".

وفي معرض تعليقها على الغارات الإسرائيلية على سوريا، قالت المستشارة الألمانية: "يجب على إسرائيل الدفاع عن وجودها، والوضع في سوريا يشكل بالتأكيد خطراً عليها".

وتابعت: "لهذا السبب نعمل، على ضمان عدم ظهور أي قوات إيرانية على مقربة من الجولان"، مؤكدةً أنها بحثت هذا الموضوع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

أخبار ذات صلة

إيران ترفض تأكيد وجود مباحثات سرية مع فرنسا حول برنامجها الصاورخي

إيران ترفض تأكيد وجود مباحثات سرية مع فرنسا حول برنامجها الصاورخي

كوريا الشمالية تُنتج ملابس قابلة للأكل ومراقبة الحالة الصحية

كوريا الشمالية تُنتج ملابس قابلة للأكل ومراقبة الحالة الصحية

الصين تتجهز لتفجير &#34;قنبلة نووية&#34;

الصين تتجهز لتفجير "قنبلة نووية"

بسبب الهجرة غير الشرعية.. أمريكا تخسر 19 مليار دولار الشهر الحالي

بسبب الهجرة غير الشرعية.. أمريكا تخسر 19 مليار دولار الشهر الحالي

مفاوضات سرية بين الجيش الفنزويلي والمعارضة للإطاحة بمادورو

مفاوضات سرية بين الجيش الفنزويلي والمعارضة للإطاحة بمادورو

استطلاع إسرائيلي: غانتس وغباي قد يكسرا قوة نتنياهو

استطلاع إسرائيلي: غانتس وغباي قد يكسرا قوة نتنياهو

بريطانيا تهدد بحظر مواقع التواصل الاجتماعي لحماية الشباب من الانتحار

بريطانيا تهدد بحظر مواقع التواصل الاجتماعي لحماية الشباب من الانتحار

انهيار منازل ومفقودون بانفجار ضخم في لاهاي

انهيار منازل ومفقودون بانفجار ضخم في لاهاي

التعليقات

الدنيا حكايات

شؤون فلسطينية

طالع.. أسعار الفواكه والخضراوات والدواجن والأسماك بغزة اليوم &#34;الاثنين&#34;

طالع.. أسعار الفواكه والخضراوات والدواجن والأسماك بغزة اليوم "الاثنين"

الحمد الله: الحكومة اتبعت سياسة التقشف وتحدت الأزمة المالية وعملت على إعادة إعمار غزة

الحمد الله: الحكومة اتبعت سياسة التقشف وتحدت الأزمة المالية وعملت على إعادة إعمار غزة

الاقتصاد الوطني تُطلق جائزة &#34;قوت بيوتنا&#34; لأفضل منتج نسوي غذائي

الاقتصاد الوطني تُطلق جائزة "قوت بيوتنا" لأفضل منتج نسوي غذائي

مجلس أمناء النجاح يعقد جلسته الدورية في الجامعة

مجلس أمناء النجاح يعقد جلسته الدورية في الجامعة

نادي الأسير: قوات القمع تقتحم قسم (4) في معتقل (ريمون)

نادي الأسير: قوات القمع تقتحم قسم (4) في معتقل (ريمون)

الشرافي: انتهاء حالة سوء الفهم مع الأطر الطلابية بجامعة الأقصى

الشرافي: انتهاء حالة سوء الفهم مع الأطر الطلابية بجامعة الأقصى

الحراك البحري 22 غداً الثلاثاء تحت عنوان &#34;لن نقبل باستمرار الحصار البحري&#34;

الحراك البحري 22 غداً الثلاثاء تحت عنوان "لن نقبل باستمرار الحصار البحري"

منوعات

هيفاء ماجيك تلجأ لطبيب التجميل لأن &#34;رأسها أكبر من جسدها&#34;

هيفاء ماجيك تلجأ لطبيب التجميل لأن "رأسها أكبر من جسدها"

الطفل حمودة يكشف القصة وراء أغنيته الشهيرة &#34;يا ليلي ويا ليلا&#34;

الطفل حمودة يكشف القصة وراء أغنيته الشهيرة "يا ليلي ويا ليلا"

حليمة بولند من المستشفى: &#34;تعبانة بطني عوار بموت&#34;

حليمة بولند من المستشفى: "تعبانة بطني عوار بموت"

مجدي شطة.. سائق توك توك الذي اكتسح مواقع التواصل ب&#34;محدش فينا نمبر وان&#34;

مجدي شطة.. سائق توك توك الذي اكتسح مواقع التواصل ب"محدش فينا نمبر وان"

أرغب بالاستحمام 400 مرة.. ردود فعل صادمة على وثائقي مايكل جاكسون

أرغب بالاستحمام 400 مرة.. ردود فعل صادمة على وثائقي مايكل جاكسون

حسن الشافعي يظهر من جديد مع ابنته &#34;نادين&#34;

حسن الشافعي يظهر من جديد مع ابنته "نادين"

تحدث عن موعد زفافه.. كاظم الساهر: كنت أعيش الحب في الخيال

تحدث عن موعد زفافه.. كاظم الساهر: كنت أعيش الحب في الخيال

روان بن حسين تضبط خطيبها متلبساً بالخيانة مع &#34;فتاة ليل&#34; وتنشر الصورة

روان بن حسين تضبط خطيبها متلبساً بالخيانة مع "فتاة ليل" وتنشر الصورة

رسائل سعاد حسني إلى الله بخط يدها لأول مرة.. هل كانت صوفية؟

رسائل سعاد حسني إلى الله بخط يدها لأول مرة.. هل كانت صوفية؟

طليق رانيا يوسف يعلق على إقحامها في مقطع فيديو إباحي

طليق رانيا يوسف يعلق على إقحامها في مقطع فيديو إباحي

عربي

ليبيا تدرس تصنيف الإخوان المسلمين جماعة إرهابية

ليبيا تدرس تصنيف الإخوان المسلمين جماعة إرهابية

ملادينوف: شكرًا قطر

ملادينوف: شكرًا قطر

كاتبة سعودية تُثير الجدل بتغريدة حول إسرائيل

كاتبة سعودية تُثير الجدل بتغريدة حول إسرائيل

وزير خارجية البحرين: نصر الله إرهابي يُسبّح بحمد المُرشد الإيراني

وزير خارجية البحرين: نصر الله إرهابي يُسبّح بحمد المُرشد الإيراني