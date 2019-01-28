شؤون فلسطينية

الاقتصاد الوطني تُطلق جائزة "قوت بيوتنا" لأفضل منتج نسوي غذائي

الاقتصاد الوطني تُطلق جائزة "قوت بيوتنا" لأفضل منتج نسوي غذائي
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الاثنين، عن إطلاق جائزة "قوت بيوتنا" لأفضل منتج نسوي غذائي، حيث تستهدف المسابقة النساء صاحبات المشاريع الفردية، وكذلك المؤسسات والتعاونيات النسوية العاملة في قطاع التصنيع الغذائي.

وأشارت الوزيرة  عبير عودة إلى أن إطلاق هذه الجائزة، يأتي بالشراكة مع الحكومة الكندية، ومن خلال مشروع خلق فرص اقتصادية للنساء والشباب في الضفة الغربية (GROW) والذي تنفذه شركة كووتر سوجيما، بالشراكة مع جمعية أصالة ومؤسسة الشرق الأدنى، مؤكدة أهمية الدور الذي تؤديه المرأة في هذا القطاع الحيوي وفي تنمية الاقتصاد الفلسطيني.

وبينت الوزيرة أن جائزة "قوت بيوتنا" تهدف الى تعزيز وتمكين دور المرأة في الاقتصاد الفلسطيني، من خلال تشجيع النساء الرياديات على رفع جودة منتجاتهن، وزيادة فرصة المنافسة للمنتجات النسوية في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية، بالإضافة إلى تشجيع النساء للانخراط في القطاع المنظم.

ودعت الوزيرة النساء العاملات في قطاع التصنيع الغذائي وصاحبات المشاريع الفردية، وكذلك التعاونيات النسوية، للمشاركة الفاعلة في هذه المسابقة.

وأوضحت الوزارة  في بيانها، أن المسابقة تنفذ وفق أسس فنية متفق عليها من قبل جميع الشركاء والمنفذين، مشيرة الى مجموعة من الشروط التي يجب ان تتوافر في المتقدمات للمسابقة كأن تكون المتقدمة فلسطينية وعمرها فوق 18 عاماً، وأن يكون للمنتج الغذائي آثار إيجابية على الأسرة والمجتمع، هذا بالإضافة إلى أن التقدم للمسابقة يكون بمنتج واحد فقط، على ألا يكون هذا المنتج  قد حصل على جوائز وطنية أخرى خلال الثلاث سنوات الماضية.

هذا وسيتم عرض نتائج  المسابقة ضمن احتفال مركزي بمناسبة عيد العمال العالمي، الذي يصادف الأول من أيار/ مايو، حيث سيتم تكريم الفائزات الـ 10 الأوائل في المسابقة.

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