شؤون فلسطينية

الأحمد: كل ما قيل حول شخصية رئيس الوزراء المُقبل غير صحيح

الأحمد: كل ما قيل حول شخصية رئيس الوزراء المُقبل غير صحيح
رام الله - دنيا الوطن
أكد عضو اللجنتين التنفيذية والمركزية، عزام الأحمد، أن كل ما قيل حول شخصية رئيس الوزراء المقبل غير صحيح، مشيرًا إلى أن المشاورات مستمرة.

وقال الأحمد، وفق ما نقلت عنه قناة (الغد)، إن من حق اللجنة المركزية لفتح، أن يكون أحد أعضائها هو رئيس الحكومة، مضيفًا: "هدف تشكيل الحكومة الفصائلية، فك الارتباط مع حماس من خلال حكومة الوحدة التي شكلت سابقًا".

وأشار إلى أن مشاورات تشكيل الحكومة، ستبدأ يوم غد مع الفصائل، لافتًا إلى أن حركته، لن تركض خلف أي فصيل، لا يريد المشاركة في الحكومة.

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