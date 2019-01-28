مجلس أمناء النجاح يعقد جلسته الدورية في الجامعة





واشتملت الجولة التفقدية الاطلاع على معارض كلية الفنون الجميلة، ومنجزات الطلبة من الفنون التشكيلية والأعمال الخزفية والموسيقية، بالإضافة إلى إطلاعهم على أوبريت مئوية النجاح.



وفي ختام الجولة التفقدية، أعرب رئيس وأعضاء مجلس الأمناء عن سرورهم بما تحقق من إنجازات في الجامعة التي صنعت تاريخها عبر قرن من التحديات والصعوبات، التي تم تذليلها بجهود أصحاب الأيادي البيضاء من أعضاء مجالس الأمناء السابقين والحاليين، وأبناء المجتمع الفلسطيني في الوطن والمهجر، والذين بذلوا كل ما باستطاعتهم لدعم الجامعة لتستكمل مسيرتها الأكاديمية في خدمة المجتمع الفلسطيني، وتعزيز قدراته على الاستثمار في الموارد البشرية.



رام الله - دنيا الوطنعقد مجلس أمناء جامعة النجاح الوطنية، جلسته الدورية برئاسة المهندس صبيح المصري، وبحضور الدكتور ماهر النتشة، القائم بأعمال رئيس الجامعة، وذلك يوم الأحد 27/01/2019، وتداول أعضاء المجلس القضايا الاستراتيجية الهادفة إلى الاستمرار في تطوير الجامعة في مختلف المناحي الأكاديمية والإدارية، حيث قدم النتشة، عرضاً لما تم تحقيقه من إنجاز وتطوير في البنية التحتية والأكاديمية والبحثية خلال الفترة الماضية.وعلى هامش الاجتماع الدوري لمجلس الأمناء، تفقد رئيس المجلس وأعضاؤه متحف مئوية النجاح، والذي يقدم عرضاً لمواد أرشيفية من تراث وتاريخ مدرسة النجاح النابلسية، التي تم تأسيسها عام 1918، وأهم المرافق التاريخية التي مرت بها، بالإضافة إلى تقديمه لصور ووثائق ومواد مصورة، توثق التاريخ الشفوي والمكتوب لمدرسة وكلية النجاح التي تحولت إلى جامعة عام 1977.كما تفقد أعضاء مجلس الأمناء مركز الإعلام، واطلعوا على برامج المركز ومشاريعه التدريبية وفضائيته وإذاعته، واستمعوا الى إدارة المركز التي قدمت لهم موجزاً عن خطط المركز وطموحاته المستقبلية.