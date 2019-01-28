نادي الأسير: قوات القمع تقتحم قسم (4) في معتقل (ريمون)

وكانت قوات القمع الإسرائيلية، اقتحمت الأسبوع الماضي، سجن (عوفر)، واعتدت على الأسرى، الأمر الذي أدى إلى إصابة عدد منهم، قبل أن يقرروا عدة إجراءات تصعيدية.





وتوصل الأسرى إلى اتفاق مع مصلحة السجون، ينص أحد بنوده على علاج الأسرى الجرحى جراء الاعتداء.

رام الله - دنيا الوطناقتحمت قوات القمع التابعة لإدارة معتقلات الاحتلال، صباح اليوم الاثنين، قسم (4) في معتقل (ريمون) وشرعت بعمليات تفتيش وتخريب لمقتنيات الأسرى، كما نقلت الأسرى إلى قسم آخر.وبيّن نادي الأسير، أن إدارة المعتقلات، نقلت كافة الأسرى من قسم (4) وعددهم (120) أسيراً إلى قسم (1) داخل معتقل (ريمون).