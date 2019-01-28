الشرافي: انتهاء حالة سوء الفهم مع الأطر الطلابية بجامعة الأقصى

رام الله - دنيا الوطنأعلن الدكتور كمال الشرافي، رئيس جامعة الأقصى الحكومية في غزة، عن انتهاء "حالة سوء الفهم" مع الأطر الطلابية في الجامعة، وعودة الحياة الأكاديمية داخلها كالمعتاد.وقال الشرافي في تصريح صحفي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: "لا توجد أزمة، كان هناك سوء فهم لدى بعض الكتل الطلابية، حول بعض القرارات التي تم اتخاذها مؤخراً بشأن الإعفاءات والتقسيط، وتم التوضيح لهم".وكان الشرافي، أكد أن جامعة الأقصى، تعيش في حالة الاستقرار، فهي جامعة الفقراء، لافتاً إلى أن من لا يستطيع دفع الرسوم، يلجأ إلى جامعة الأقصى.وأوضح الشرافي في حوار خاص مع "دنيا الوطن"، أن الوضع المالي للجامعة بخير، ولا تعاني من عجز، بدليل أنها لم تقدم ما هو المطلوب فقط، وإنما قدمت الخدمات وأنشأت المباني.