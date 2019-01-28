شؤون فلسطينية

التعليم: إصابة موظف بإطلاق نار من قوات الاحتلال على مدرسة شمال القطاع

التعليم: إصابة موظف بإطلاق نار من قوات الاحتلال على مدرسة شمال القطاع
حدود بين غزة وإسرائيل
رام الله - دنيا الوطن
أكدت وزارة التربية والتعليم العالي، إصابة موظف يعمل في مدرسة مهدية الشوا الثانوية للبنين شمال غزة، إثر اطلاق نار من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي المتركزة شرقي بلدة بيت حانون.

وقالت الوزارة في بيان وصل "دنيا الوطن": إن الموظف هو رامز الزعانين، حيث أصيب بجروح طفيفة.

وأوضحت الوزارة، أنه أثناء الدوام المدرسي، تعرّضت المدرسة لإطلاق نار، مما أثار الرعب والخوف في صفوف الطلبة، ونجم عن ذلك إصابة الموظف الزعانين، وتحطيم زجاج بعض الغرف الصفية.

ومن جانبه، استنكر وكيل الوزارة زياد ثابت، هذا العدوان على مدرسة مهدية الشوا، متمنياً الشفاء للزميل الزعانين.

وأوضح ثابت، أن هذا الاستهداف لمدرسة الشوا، يأتي في إطار السياسة الإسرائيلية المستمرة، التي تستهدف المؤسسات التعليمية، مبيناً أن ذلك يُعد انتهاكاً صارخاً لكافة المواثيق والأعراف الدولية.

وطالب ثابت الجهات الدولية والمؤسسات الحقوقية باستنكار هذا الاعتداء، ومعاقبة الاحتلال على جرائمه المتكررة تجاه شعبنا وطلابنا ومدارسنا.

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