وزير إسرائيلي يُهدد: لا يمكن استبعاد السيطرة مجدداً على غزة

رام الله - دنيا الوطنرد وزير الأمن الداخلي جلعاد اردان، حول تدهور الأوضاع في غزة، وقال: "رأيي، الذي قلته عدة مرات، هو أن مجلس الوزراء يجب أن يناقش كل الخيارات فيما يتعلق بغزة، من العودة إلى الاغتيالات المستهدفة، وحتى عملية تشمل التوغل البري، وعودة الوجود الإسرائيلي الدائم إذا لم يكن هناك خيار آخر".وكان أردان يتحدث في حفل وضع حجر الأساس لبناء محطة إطفاء في (سديروت).وأضاف أردان: "نحن كدولة ليس لنا مصلحة في حدوث كارثة إنسانية في قطاع غزة، لكن حماس، المسؤولة عن كل ما يجري في قطاع غزة، يجب أن تفهم أنها تدفع ثمناً باهظاً لتحدي سيادتنا ولقاء كل محاولة لإلحاق الأذى بسكان المنطقة".وأضاف الوزير، أن الحكومة أعربت عن موقفها عدة مرات حول فحص كل الخيارات مقابل غزة، من العودة إلى الاغتيالات المستهدفة، وحتى عملية تشمل التوغل البري، وعودة الوجود الإسرائيلي الدائم إذا لم يكن هناك خيار آخر.