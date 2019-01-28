حملات لمقاطعة الزواج بمصر

رام الله - دنيا الوطندار سجال بين شباب مصر وفتياتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بدأ بحملة تدعو الشباب لعدم الزواج من المصريات والارتباط بأُخرٍ عربيات أو أجنبيات عبر وسمَي "خليها تعنس"، و"متورطش نفسك"، لترد الفتيات بوسمي "خليه يخلل"، و"إللي معهوش ما يلزموش".منسقو "#خليها_تعنس"، أكدوا أن سبب دعوتهم هو المغالاة بتكاليف ومتطلبات الزواج وارتفاع الأسعار، وتزايد حالات الطلاق بنسب غير مسبوقة، كما تأتي الحملة إثر أخرى ناجحة بالسوق المصرية لمقاطعة شراء السيارات بسبب المغالاة بأسعارها بعنوان "#خليها_تصدي".وبعد نجاح حملة مقاطعة السيارات، دعا نشطاء لحملات مقاطعة اللحوم والزواج، تحت وسمي "#خليها- تعفن" و"#خليها- تعنس".وبين القبول والرفض لـ"#خليها- تعنس"، تباينت الآراء، ووصفها الكاتب الصحفي، جمال الجمل، بأنها "حملة حقيرة تكشف عمق التخلف، بمجتمع لم يعد يميز بين السلعة والمرأة المكرمة"، مضيفاً أن "المحاكاة بغباء جريمة تستحق الرسوب باختبار الإنسانية".وسخر آخرون من الحملة، مذكرين بحجم ما يطلبه والد الفتاة من الشباب عند الزواج.