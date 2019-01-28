الحراك البحري 22 غداً الثلاثاء تحت عنوان "لن نقبل باستمرار الحصار البحري"





وأضافت الهيئة في بيان مقتضب، أن الحراك البحري، سيكون الساعة 3 عصراً، قرب "زيكيم" شمال قطاع غزة، تحت عنوان "لن نقبل باستمرار الحصار البحري".





وتوقفت فعالية الحراك البحري لأربعة أسابيع، بناءً على قرار من الهيئة الوطنية العليا، بسبب ما تحدثت عنه سوء الأحوال الجوية، وصعوبة الوصول إلى المكان.

رام الله - دنيا الوطندعت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار، للمشاركة الفاعلة في الحراك البحري 22، يوم غد الثلاثاء.