جريمة نصب واحتيال باستخدام شيكات مزورة في الخليل

رام الله - دنيا الوطنكشفت الشرطة اليوم، ملابسات جريمة نصب واحتيال بقيمة خمسة آلاف شيكل، باستخدام شيكات مزورة، وتلقي القبض على الفاعل في الخليل.وذكر بيان إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، بأنه وبناء على شكوى تلقتها الشرطة من أحد التجار، يفيد بقيام شخص بشراء بضاعة منه بقيمة خمسة آلاف شيكل بواسطة ثلاثة شيكات، وعند قيامه بصرف الشيكات من البنك تبين أنها مزورة، على الفور باشرت الشرطة بإجراءات البحث والتحري لكشف ملابسات الجريمة، وإلقاء القبض على الفاعل.وأضاف البيان، بأنه وبعد الانتهاء من عملية جمع المعلومات والأدلة المتعلقة بالجريمة، تمكنت شرطة المباحث العامة من إلقاء القبض على المشتبه به، حيث تبين قيامه بإعطاء المشتكي ثلاثة شيكات مزورة، بقصد النصب والاحتيال عليه.وأكد البيان على توقيف المشتبه به مدة 24 ساعة، وإحالته للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه، حسب الأصول.