طالع.. أسعار الفواكه والخضراوات والدواجن والأسماك بغزة اليوم "الاثنين"
خاص دنيا الوطن
تباينت أسعار الخضراوات والفواكه واللحوم والأسماك، في قطاع غزة، اليوم الاثنين.
وإليكم، أسعارها اليوم حسب البشير عالم اللحوم :-
تباينت أسعار الخضراوات والفواكه واللحوم والأسماك، في قطاع غزة، اليوم الاثنين.
وإليكم، أسعارها اليوم حسب البشير عالم اللحوم :-
|القسم
|السعر بالكيلو الواحد
|الصنف
|بندورة
|4
|خضار
|خيار
|1.7
|ليمون
|2
|بطاطس
|2
|باذنجان
|5.5
|الكوسا
|4.5
|البصل
|3
|الملفوف
|4 شيكل ( الحبة )
|الزهرة
|3 شيكل ( الحبة )
|الفول الأخضر
|7.5
|الفصولياء
|8
|تفاح
|2
|الفواكه
|الموز
|4
|برتقال أبو سرة
|4
|بلنسيا
|2
|البومليت
|2.5
|البوملة
|4 شيكل ( الحبة )
|دجاج
|9
|الدواجن الطازجة
|كبدة دجاج
|16
|جناح دجاج
|10
|فخد دجاج
|12
|دبوس دجاج
|14
|صدر دجاج
|22
|شيش دجاج
|23
|صدر الحبش
|18
|فخد الحبش
|14
|جناح الحبش
|8
|كبدة الحبش
|18
|سمك دنيس
|9
|مجمدات
|سمك غبص
|7
|سمك لوكس أحمر
|7
|سمك فريدي
|12
|سمك جرع
|12
|سمك لوكس 111
|10
|سمك صروس بلدي
|12
|سمك غزلان
|8.5
|سمك بوري
|8.5
|سمك بكلاه
|9
|سمك فيليه
|13
|لحمة كتف + ضلعية
|20
|لحمة 7
|22
|لحمة لوحة
|22
|لحمة أجزاء أمامية
|15
|لحمة 10
|18
|كبدة حبش
|9
|كبدة دجاج
|8
|كبدة عجل
|8
|أحشاء عجل
|7
|غزلان
|35
|أسماك طازجة
|دنيس
|40
|جربيدي
|20
|حباري
|20
|أقلام
|25
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