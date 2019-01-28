طالع.. أسعار الفواكه والخضراوات والدواجن والأسماك بغزة اليوم "الاثنين"

وإليكم، أسعارها اليوم حسب البشير عالم اللحوم :-



القسم السعر بالكيلو الواحد الصنف بندورة 4 خضار خيار 1.7 ليمون 2 بطاطس 2 باذنجان 5.5 الكوسا 4.5 البصل 3 الملفوف 4 شيكل ( الحبة ) الزهرة 3 شيكل ( الحبة ) الفول الأخضر 7.5 الفصولياء 8 تفاح 2 الفواكه الموز 4 برتقال أبو سرة 4 بلنسيا 2 البومليت 2.5 البوملة 4 شيكل ( الحبة ) دجاج 9 الدواجن الطازجة كبدة دجاج 16 جناح دجاج 10 فخد دجاج 12 دبوس دجاج 14 صدر دجاج 22 شيش دجاج 23 صدر الحبش 18 فخد الحبش 14 جناح الحبش 8 كبدة الحبش 18 سمك دنيس 9 مجمدات سمك غبص 7 سمك لوكس أحمر 7 سمك فريدي 12 سمك جرع 12 سمك لوكس 111 10 سمك صروس بلدي 12 سمك غزلان 8.5 سمك بوري 8.5 سمك بكلاه 9 سمك فيليه 13 لحمة كتف + ضلعية 20 لحمة 7 22 لحمة لوحة 22 لحمة أجزاء أمامية 15 لحمة 10 18 كبدة حبش 9 كبدة دجاج 8 كبدة عجل 8 أحشاء عجل 7 غزلان 35 أسماك طازجة دنيس 40 جربيدي 20 حباري 20 أقلام 25





تباينت أسعار الخضراوات والفواكه واللحوم والأسماك، في قطاع غزة، اليوم الاثنين.