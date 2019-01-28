شؤون فلسطينية

الصحة بغزة: أكثر من 4 ملايين فحص بمختبرات مستشفياتنا خلال 2018

الصحة بغزة: أكثر من 4 ملايين فحص بمختبرات مستشفياتنا خلال 2018
رام الله - دنيا الوطن-نهى مسلم
كشف التقرير السنوي لدائرة مختبرات وبنوك دم المستشفيات بوزراة الصحة بغزة عن إجراء أكثر من 4 ملايين فحص داخل مختبرات مستشفياتها خلال عام 2018، وبزيادة عن العام الماضى بنصف مليون فحص، تزامنا مع مسيرة العودة الكبرى.

وأوضح، عميد مشتهى، مدير دائرة مختبرات وبنوك دم المستشفيات، بأن نصيب الأسد من إجمالي تلك الفحوصات، كان لمجمع الشفاء الطبي، الذي وصلت نسبته إلى 27%.

وبين أن فحوصات الكيمياء، بلغت 62% من إجمالي الفحوصات، بينما كان عدد وحدات الدم المسحوبة 35 ألف وحدة دم كانت نسبة التبرع الطوعي منها 46% فيما كان التبرع الأسري 54%، مشيراً إلى أن مستشفيات وزارته قامت بعدة حملات خارجية
 للتبرع بالدم، وصلت إلى 98 حملة خلال 2018 تزامناً مع بدء مسيرات العودة.

ونوه مشتهى إلى أنه يتم إجراء الفحوصات المخبرية لكافة وحدات الدم المسحوبة في بنوك دم المستشفيات، وذلك لضمان سلامتها وخلوها من الفيروسات، حيث تتوفر أجهزة مخبرية لهذه الفحوصات في خمس مستشفيات، هي: الشفاء وناصر والأوروبي والأقصى والإندونيسي.

أما وحدات الدم المصروفة، ومشتقاته، فسجلت أكثر من 75 ألف وحدة، مقارنة بالعام الماضي، التي وصلت وحداته المصروفة 57 وحدة، عازياً سبب الزيادة إلى أحداث مسيرة العودة الكبرى.

وأوضح بأنه تم إدخال عدة أجهزة مخبرية خلال 2018 أبرزها جهاز لفحوصات الفيروسات لوحدات الدم في مستشفى الإندونيسي إلى جانب استحداث ثلاث أجهزة C.B.C. من نوع روبي في مستشفيات: الشفاء والأوروبي والرنتيسي، وهو جهاز متطور
 لقراءة صورة الدم بالكامل.

هذا وتقدم خدمة الفحوصات المخبرية في 11 مستشفى، يوجد في تسعة منها بنوك دم، حيث يعمل فيها (306) أخصائيي تحاليل طبية.

أخبار ذات صلة

الشرافي: انتهاء حالة سوء الفهم مع الأطر الطلابية بجامعة الأقصى

الشرافي: انتهاء حالة سوء الفهم مع الأطر الطلابية بجامعة الأقصى

التعليم: إصابة موظف بإطلاق نار من قوات الاحتلال على مدرسة شمال القطاع

التعليم: إصابة موظف بإطلاق نار من قوات الاحتلال على مدرسة شمال القطاع

وزير إسرائيلي يُهدد: لا يمكن استبعاد السيطرة مجدداً على غزة

وزير إسرائيلي يُهدد: لا يمكن استبعاد السيطرة مجدداً على غزة

الحراك البحري 22 غداً الثلاثاء تحت عنوان &#34;لن نقبل باستمرار الحصار البحري&#34;

الحراك البحري 22 غداً الثلاثاء تحت عنوان "لن نقبل باستمرار الحصار البحري"

جريمة نصب واحتيال باستخدام شيكات مزورة في الخليل

جريمة نصب واحتيال باستخدام شيكات مزورة في الخليل

شاب من غزة يُصر على بيع &#34;كليته&#34; ويبحث عن مشترٍ جاد

شاب من غزة يُصر على بيع "كليته" ويبحث عن مشترٍ جاد

ثوري فتح: الحمد الله قامة وطنية ونُقدر وضعه لحكومته تحت تصرف الرئيس

ثوري فتح: الحمد الله قامة وطنية ونُقدر وضعه لحكومته تحت تصرف الرئيس

صيدم من المغير: مدرسة ستحمل اسم الشهيد النعسان ومساندتنا متواصلة للقرية

صيدم من المغير: مدرسة ستحمل اسم الشهيد النعسان ومساندتنا متواصلة للقرية

التعليقات

الدنيا حكايات

تغيير حكومة رامي الحمد الله

تغيير حكومة رامي الحمد الله

شؤون فلسطينية

الحراك البحري 22 غداً الثلاثاء تحت عنوان &#34;لن نقبل باستمرار الحصار البحري&#34;

الحراك البحري 22 غداً الثلاثاء تحت عنوان "لن نقبل باستمرار الحصار البحري"

الصحة بغزة: أكثر من 4 ملايين فحص بمختبرات مستشفياتنا خلال 2018

الصحة بغزة: أكثر من 4 ملايين فحص بمختبرات مستشفياتنا خلال 2018

صيدم من المغير: مدرسة ستحمل اسم الشهيد النعسان ومساندتنا متواصلة للقرية

صيدم من المغير: مدرسة ستحمل اسم الشهيد النعسان ومساندتنا متواصلة للقرية

لليوم الثالث.. مدرسو المعاهد الأزهرية بغزة يواصلون فعالياتهم الاحتجاجية

لليوم الثالث.. مدرسو المعاهد الأزهرية بغزة يواصلون فعالياتهم الاحتجاجية

استمرار فتح معبر رفح البري في اتجاه واحد

استمرار فتح معبر رفح البري في اتجاه واحد

تسليم جُثة الصياد المصري الذي غرق ببحر غزة

تسليم جُثة الصياد المصري الذي غرق ببحر غزة

صندوق التشغيل وشركات الإقراض المحلية يتفقان على دعم المشاريع الإنتاجية

صندوق التشغيل وشركات الإقراض المحلية يتفقان على دعم المشاريع الإنتاجية

حمد: قضية الأسرى جزء من الثوابت الفلسطينية لا يمكن تجاوزها

حمد: قضية الأسرى جزء من الثوابت الفلسطينية لا يمكن تجاوزها

منوعات

هيفاء ماجيك تلجأ لطبيب التجميل لأن &#34;رأسها أكبر من جسدها&#34;

هيفاء ماجيك تلجأ لطبيب التجميل لأن "رأسها أكبر من جسدها"

الطفل حمودة يكشف القصة وراء أغنيته الشهيرة &#34;يا ليلي ويا ليلا&#34;

الطفل حمودة يكشف القصة وراء أغنيته الشهيرة "يا ليلي ويا ليلا"

حليمة بولند من المستشفى: &#34;تعبانة بطني عوار بموت&#34;

حليمة بولند من المستشفى: "تعبانة بطني عوار بموت"

مجدي شطة.. سائق توك توك الذي اكتسح مواقع التواصل ب&#34;محدش فينا نمبر وان&#34;

مجدي شطة.. سائق توك توك الذي اكتسح مواقع التواصل ب"محدش فينا نمبر وان"

أرغب بالاستحمام 400 مرة.. ردود فعل صادمة على وثائقي مايكل جاكسون

أرغب بالاستحمام 400 مرة.. ردود فعل صادمة على وثائقي مايكل جاكسون

حسن الشافعي يظهر من جديد مع ابنته &#34;نادين&#34;

حسن الشافعي يظهر من جديد مع ابنته "نادين"

تحدث عن موعد زفافه.. كاظم الساهر: كنت أعيش الحب في الخيال

تحدث عن موعد زفافه.. كاظم الساهر: كنت أعيش الحب في الخيال

روان بن حسين تضبط خطيبها متلبساً بالخيانة مع &#34;فتاة ليل&#34; وتنشر الصورة

روان بن حسين تضبط خطيبها متلبساً بالخيانة مع "فتاة ليل" وتنشر الصورة

رسائل سعاد حسني إلى الله بخط يدها لأول مرة.. هل كانت صوفية؟

رسائل سعاد حسني إلى الله بخط يدها لأول مرة.. هل كانت صوفية؟

طليق رانيا يوسف يعلق على إقحامها في مقطع فيديو إباحي

طليق رانيا يوسف يعلق على إقحامها في مقطع فيديو إباحي

عربي

ليبيا تدرس تصنيف الإخوان المسلمين جماعة إرهابية

ليبيا تدرس تصنيف الإخوان المسلمين جماعة إرهابية

كاتبة سعودية تُثير الجدل بتغريدة حول إسرائيل

كاتبة سعودية تُثير الجدل بتغريدة حول إسرائيل

وزير خارجية البحرين: نصر الله إرهابي يُسبّح بحمد المُرشد الإيراني

وزير خارجية البحرين: نصر الله إرهابي يُسبّح بحمد المُرشد الإيراني

ماكرون من القاهرة: حقوق الإنسان في مصر أسوأ من عهد مبارك

ماكرون من القاهرة: حقوق الإنسان في مصر أسوأ من عهد مبارك