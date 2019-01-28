الصحة بغزة: أكثر من 4 ملايين فحص بمختبرات مستشفياتنا خلال 2018

للتبرع بالدم، وصلت إلى 98 حملة خلال 2018 تزامناً مع بدء مسيرات العودة.



ونوه مشتهى إلى أنه يتم إجراء الفحوصات المخبرية لكافة وحدات الدم المسحوبة في بنوك دم المستشفيات، وذلك لضمان سلامتها وخلوها من الفيروسات، حيث تتوفر أجهزة مخبرية لهذه الفحوصات في خمس مستشفيات، هي: الشفاء وناصر والأوروبي والأقصى والإندونيسي.



أما وحدات الدم المصروفة، ومشتقاته، فسجلت أكثر من 75 ألف وحدة، مقارنة بالعام الماضي، التي وصلت وحداته المصروفة 57 وحدة، عازياً سبب الزيادة إلى أحداث مسيرة العودة الكبرى.



وأوضح بأنه تم إدخال عدة أجهزة مخبرية خلال 2018 أبرزها جهاز لفحوصات الفيروسات لوحدات الدم في مستشفى الإندونيسي إلى جانب استحداث ثلاث أجهزة C.B.C. من نوع روبي في مستشفيات: الشفاء والأوروبي والرنتيسي، وهو جهاز متطور

لقراءة صورة الدم بالكامل.



هذا وتقدم خدمة الفحوصات المخبرية في 11 مستشفى، يوجد في تسعة منها بنوك دم، حيث يعمل فيها (306) أخصائيي تحاليل طبية.



رام الله - دنيا الوطن-نهى مسلمكشف التقرير السنوي لدائرة مختبرات وبنوك دم المستشفيات بوزراة الصحة بغزة عن إجراء أكثر من 4 ملايين فحص داخل مختبرات مستشفياتها خلال عام 2018، وبزيادة عن العام الماضى بنصف مليون فحص، تزامنا مع مسيرة العودة الكبرى.وأوضح، عميد مشتهى، مدير دائرة مختبرات وبنوك دم المستشفيات، بأن نصيب الأسد من إجمالي تلك الفحوصات، كان لمجمع الشفاء الطبي، الذي وصلت نسبته إلى 27%.وبين أن فحوصات الكيمياء، بلغت 62% من إجمالي الفحوصات، بينما كان عدد وحدات الدم المسحوبة 35 ألف وحدة دم كانت نسبة التبرع الطوعي منها 46% فيما كان التبرع الأسري 54%، مشيراً إلى أن مستشفيات وزارته قامت بعدة حملات خارجية