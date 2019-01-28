ثوري فتح: الحمد الله قامة وطنية ونُقدر وضعه لحكومته تحت تصرف الرئيس

رام الله - دنيا الوطنأكد أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح، ماجد الفتياني، أن إعلان رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله، وضع حكومته تحت تصرف الرئيس محمود عباس، خطوة تُقدر للحمد الله، وتعكس مسؤوليته الوطنية، واصفًا رئيس الوزراء بـ "القامة الوطنية".وقال الفتياني في تصريح مقتضب، نشره موقع (النجاح الإخباري): إن الحمد الله كان شريكاً وطنيًا للخروج من حالة الانقسام، وقدم واجبه تجاه شعبه وقيادته، مُثنيًا على وضعه الحكومة تحت تصرف الرئيس عباس.وشدد الفتياني على أن الحمد الله، عمل منذ العام 2013 بتفانٍ وإخلاص وطني كبير؛ لتحقيق حلم الشعب الفلسطيني والقيادة بإنهاء الانقسام الوطني، لكن تعنت حركة حماس وممارساتها، حال دون ذلك، ووقف عقبة كبيرة أمام تمكين حكومة الوفاق الوطني في القطاع، وأوصلت دورها إلى طريق مسدود، وفق تعبيره.