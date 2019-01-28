شؤون فلسطينية

لليوم الثالث.. مدرسو المعاهد الأزهرية بغزة يواصلون فعالياتهم الاحتجاجية

لليوم الثالث.. مدرسو المعاهد الأزهرية بغزة يواصلون فعالياتهم الاحتجاجية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت الهيئة التدريسية في المعاهد الأزهرية على تصعيد الفعاليات الاحتجاجية؛ بسبب ما أسماه "قيام عميد المعاهد الأزهرية بتحريض أمن جامعة اﻷزهر، ورجال الشرطة على المدرسين المحتجين، وذلك بتوجيه اﻻتهام لهم بالتخريب والتشويش على سير العملية التعليمية".

وقال المحتجون من أعضاء الهيئة التدريسية، في بيان صحفي وصل "دنيا الوطن": هذا دعا رجال الأمن إلى التوجه للمدرسين المحتجين قبل بدء الفعاليات، في تمام الساعة 9:30 صباحًا، أمس الأحد، والذين كانوا متواجدين داخل الفصول الدراسية للقيام بواجبهم التعليمي، وإعطاء الحصص الدراسية حسب جداولهم، وذلك تحت ضغوطات من الادارة.

وأضاف المحتجون: تُوجد حملات تشويه في خارج المؤسسة ضد المدرسين المحتجين؛ فوصلت رسالة إلى رجال أمن الجامعة، وكذلك الشرطة بأن المحتجين يقومون بإخراج المدرسين والطلاب من الفصول الدراسية بالقوة.

 وقد قام رجال الشرطة في جامعة الأزهر، باستدعاء عدد من المدرسين واستوضحت منهم حقيقة ما يجري، فوجدوا اﻷمور تسير بشكل قانوني سليم وحضاري؛ وأقروا بأن ما يمارسه المدرسون حق مشروع، وليس فيه ما يستدعي أي تدخل منهم.

ورداً على هذه التطورات الخطيرة فقد تقرر تصعيد الفعاليات؛ وذلك ببدء تعليق الدراسة من الساعة 10:45 وحتى نهاية الدوام.

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