تسليم جُثة الصياد المصري الذي غرق ببحر غزة

رام الله - دنيا الوطنسلّمت السلطات في قطاع غزة، اليوم الاثنين، جثة الصياد المصري، ضحية تحطم مركب الصيد، التي كان يستقلها وبرفقته 6 صيادين آخرين في مياه البحر المتوسط، بسبب سوء الأحوال الجوية، إلى السلطات المصرية عبر معبر رفح البري.وكانت السلطات الفلسطينية، قد سبق لها إخطار السلطات المصرية، بالعثور على 6 صيادين مصريين جرفتهم الأمواج بسبب سوء الأحوال الجوية إلى قطاع غزة، بينما ظل الصياد السابع في الماء إلى أن عثر صيادو غزة على جثته في بحر القطاع.وتم تسليم الصيادين الستة إلى السلطات المصرية إلى أن تم العثور على جثة الصياد السابع، فتم إعادتها إلى السلطات المصرية التي نقلتها إلى مستشفى العريش العام.وأوضحت المصادر الطبية، أن الجثة لا تزال في المستشفى في انتظار قرار السلطات المعنية، بنقلها إلى مسقط رأسها لدفنها.يذكر، أنه نتيجة لسوء الأحوال الجوية، قذفت أمواج البحر قارب صيد مصري باتجاه ساحل قطاع غزة، وعلى متنه 7 صيادين، وقد قامت أطقم البحرية الفلسطينية، بإنقاذ 6 منهم، وتقديم العلاج اللازم لهم يوم 17 كانون الثاني/ يناير الجاري، وتم تسليمهم إلى السلطات المصرية عبر معبر رفح البرى، بينما استمر البحث عن الصياد المفقود، حتى تم العثور على جثته، وتسليمها إلى الجانب المصري.