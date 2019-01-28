ملادينوف: شكرًا قطر
رام الله - دنيا الوطن
شكر منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف، اليوم الاثنين، دولة قطر، ووزير خارجيتها الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.
وقال ملادينوف في تغريده عبر (تويتر): "شكرا قطر ولنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني لدعم جهود الأمم المتحدة في التخفيف من معاناة 2 مليون فلسطيني في غزة، من خلال خلق فرص عمل وتوفير التدريب للفئات الاشد ضعفا".
وأضاف ملادينوف: "هذه هي الطريقة الوحيدة للحفاظ على الهدوء، ودعم المصالحة، ومعالجة جميع الجهود الانسانية".
شكر منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف، اليوم الاثنين، دولة قطر، ووزير خارجيتها الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.
وقال ملادينوف في تغريده عبر (تويتر): "شكرا قطر ولنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني لدعم جهود الأمم المتحدة في التخفيف من معاناة 2 مليون فلسطيني في غزة، من خلال خلق فرص عمل وتوفير التدريب للفئات الاشد ضعفا".
وأضاف ملادينوف: "هذه هي الطريقة الوحيدة للحفاظ على الهدوء، ودعم المصالحة، ومعالجة جميع الجهود الانسانية".
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