ملادينوف: شكرًا قطر

رام الله - دنيا الوطنشكر منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف، اليوم الاثنين، دولة قطر، ووزير خارجيتها الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.وقال ملادينوف في تغريده عبر (تويتر): "شكرا قطر ولنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني لدعم جهود الأمم المتحدة في التخفيف من معاناة 2 مليون فلسطيني في غزة، من خلال خلق فرص عمل وتوفير التدريب للفئات الاشد ضعفا".وأضاف ملادينوف: "هذه هي الطريقة الوحيدة للحفاظ على الهدوء، ودعم المصالحة، ومعالجة جميع الجهود الانسانية".