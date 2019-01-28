الحساينة: الأشغال طرحت مشاريع تنموية بقيمة 700 مليون شيكل عام 2018

رام الله - دنيا الوطنقال وزير الأشغال العامة والإسكان د. مفيد الحساينة، اليوم: إن وزارته طرحت مشاريع تنموية خلال عام 2018 بقيمة تجاوزت 700 مليون شيكل.وذكر بيان صحافي صادر عن دائرة الإعلام في الوزارة، أن دائرة العطاءات المركزية، طرحت 115 عطاء، أُحيل منها 105 عطاءات بتكلفة حوالي 590 مليون شيكل، وما تبقى قيد التقييم والطرح.وأوضح البيان، أن العطاءات المطروحة خلال العام المنصرم، غطت كثيراً من القطاعات التنموية، مبينةً أنها تضمنت قطاعات الطرق والصحة والتعليم والمياه ومجالس الخدمات، مضيفاً أن دائرة العطاءات، عقدت 202 جلسة عطاء، تمخض عنها طرح عدد غير مسبوق من المشاريع التنموية خلال الأعوام الأخيرة.وقال الحساينة: إنه من شأن هذه العطاءات، إحداث تطور في البنية التحتية، والرقي بعدة قطاعات تنموية، تُسهم في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، مشيراً إلى أن الوزارة، ورغم الضائقة المالية، إلا أن طرح عطاءات مشاريع لصالح مختلف المؤسسات، سيستمر خلال العام الجاري.