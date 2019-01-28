مستوطنون يعتدون على أراضي المواطنين جنوب شرق يطا

رام الله - دنيا الوطناعتدى مستوطنو (بيت يتير وأولاد يعقوب داليا) المقامتين عنوة على أراضي المواطنين جنوب شرق يطا جنوب الخليل، اليوم الاثنين، على المزارعين في مسافر يطا، تحت حماية جيش الاحتلال.ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن منسق اللجان الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان، جنوب الخليل، راتب الجبور، بأن عدداً من هؤلاء المستوطنين، اعتدوا بالضرب على مزارعين عزّل من عائلة مُر ومخامرة قرب قرية أم لخوص وخربة بير العد، ما تسبب بحدوث عراك بالأيدي، وإصابة عدد من المزارعين برضوض وكدمات.وأضاف الجبور: أن المستوطنين، وضعوا تحت حماية قوات الاحتلال علامات، وسّعوا من خلالها حدود المستوطنة لتصل إلى مدخل خيام وكهف، يقطن فيه المواطن زياد محمد يونس مخامرة وعائلته في قرية أم العرايس شرق يطا.وناشد الجبور الجهات الحقوقية والدولية التدخل لوضع حد لممارسات المستوطنين.يذكر، أن الأراضي التي قام المستوطنون بالاعتداء على أصحابها اليوم بحماية قوات الاحتلال في أم لخوص، تعرّضت عدة مرات لاقتلاع عشرات أشجار الزيتون، بهدف سرقتها لصالح توسيع المستوطنات المذكورة.