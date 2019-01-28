إيران ترفض تأكيد وجود مباحثات سرية مع فرنسا حول برنامجها الصاورخي

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي، إنه لا يستطيع تأكيد إجراء محادثات سرية مع فرنسا، بشأن برنامج الصواريخ الباليستية، مثلما قال وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لو دريان، يوم الجمعة.

وأشار قاسمي، إلى أن "القوة الصاروخية الإيرانية ليست قابلة للنقاش، وتم الإعلان عن هذا الموضوع في اللقاءات مع الأطراف الفرنسية".





وأكد "التهديد بفرض عقوبات صاروخية جديدة ضد إيران

يعارض روح الحاكم على المحادثات الثنائية والتعاون بين البلدين"، مضيفاً: "أي نوع من العقوبات الجديدة من قبل الدول الأوروبية على إيران، سوف يدفع إلى مراجعة التعاون مع هذه الدول".

رام الله - دنيا الوطنووفق ما أوردت وكالة (سبوتنك) للأنباء، فقد كان لو دريان قد ذكر، أن فرنسا مستعدة لفرض مزيد من العقوبات على إيران إذا لم يتم إحراز تقدم في المحادثات، حول برنامجها للصواريخ الباليستية.وأضاف قاسمي: "لا يمكنني تأكيده، برنامجنا الصاروخي برنامج دفاعي نناقشه فقط داخل البلاد"، حيث قال قبل عدة أيام: إن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية دائماً تطالب بتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة، وتؤمن بأن بيع مجموعة من الأسلحة المعقدة والعدوانية من قبل أمريكا، وبعض الدول الأوروبية، من ضمنها فرنسا، تعد من أسباب زعزعة الاستقرار والموازنة في المنطقة".وأضاف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، أن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية تصمم إمكانياتها الدفاعية على أساس التقييم الحقيقي للتهديدات الموجودة وسوف تطور هذه الإمكانيات بقدر ما يلزم".