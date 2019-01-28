المتطرف يهودا غليك يحتفل بزفافه في المسجد الأقصى





رام الله - دنيا الوطناقتحم عضو (الكنيست) الإسرائيلي الحاخام المتطرف يهودا غليك، اليوم الاثنين، المسجد الأقصى المبارك على رأس مجموعة من المستوطنين المتطرفين، ضمن طقوس دينية تلمودية لمناسبة زفافه.وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا): إن المتطرف غليك يوثّق "تقديس زواجه بحسب طقوس تلمودية" بتصوير بثٍ مباشر بهاتفه النقال، في حين اقتحمت خطيبته المسجد المبارك لاحقاً.ووصف أحد حراس المسجد الأقصى اقتحام المتطرف غليك واحتفاءه بزفافه داخل باحاته، بأنه تحدٍ خطير واستفزاز لمشاعر المسلمين والمصلين، وحلقة متقدمة في استهداف المسجد المبارك، الذي سيكون نقطة الاستهداف الرئيسية استهلالاً للانتخابات الإسرائيلية المقبلة.في سياق متصل، جددّ مستوطنون اليوم، اقتحاماتهم الاستفزازية للمسجد الأقصى، وتجولت في مرافقه وأرجائه بحراسة وحماية مشددة من قبل قوات الاحتلال، حتى مغادرتهم من باب السلسلة.