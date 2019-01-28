من أموال السلطة.. إسرائيل تُعوض عائلة مستوطنة بمبلغ 100 ألف شيكل

رام الله - دنيا الوطن

قالت صحيفة (يسرائيل اليوم) الإسرائيلية: إن إحدى المحاكم الإسرائيلية، أصدرت قراراً باستقطاع مبلغ مالي من عائدات الضرائب الفلسطينية، لصالح مواطنة إسرائيلية.



وأوضحت الصحيفة، أن محكمة إسرائيلية، أصدرت قراراً طالبت فيه وزارة المالية الإسرائيلية، باستقطاع مبلغ وقدره 100 ألف شيكل من أموال العائدات التي تجبيها إسرائيل لصالح السلطة الفلسطينية.





وحسب الصحيفة، فإن المبلغ سيدفع لأسرة المستوطنة "دالية لمكوس" والتي قتلت خلال عملية نفذها الأسير ماهر حمدي زهير رشدي قبل أربع سنوات.