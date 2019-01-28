ادعيس يُندد بالمستوى الخطير الذي وصلت له الاعتداءات على الأقصى

رام الله - دنيا الوطنندد يوسف ادعيس، وزير الأوقاف والشؤون الدينية، باحتفال عضو الكنيست الليكودي المتطرف يهودا غليك، بحفل زفافه في المسجد الأقصى، برفقة وحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الاثنين.وقال ادعيس بأن الانتهاكات للأقصى، أصبحت تأخذ منحاً تصاعدياً خطيراً، يمس بشكل مباشر مشاعر المسلمين، الذين يشاهدون هذه الانتهاكات التي تتم بشكل يومي، وتكرس التقسيم الزمني والمكاني للأقصى، بشكل غير رسمي، في استغلال واضح للوضع الذي يعيشه الأقصى من تضييقات ومحاصرة من قبل حكومة الاحتلال اليمينة، التي تعمل بكل جهد لمزاحمة المصلين المسلمين في داخل الأقصى.وأضاف ادعيس بأن ما يُمارس من تصعيد في نوع ومستوى الانتهاكات الإسرائيلية، يأتي في سياق الدعاية الانتخابية التي يمارسها هؤلاء، مستغلين الأقصى وساحاته ومرافقه بشكل غير أخلاقي وغير قانوني.وطالب ادعيس المجتمع الدولي بالعمل على منع هذه الانتهاكات الخطيرة، والتي وصلت في هذا الشهر إلى (30) اعتداء وانتهاكاً حتى تاريخه.يذكر، أن المتطرف غليك، قاد عدة اقتحامات خلال العام 2018 على رأس مجموعة من سوائب المستوطنين الداعين إلى تدمير المسجد الأقصى، وبناء هيكلهم المزعوم على أنقاضه.