أكثر من 63 عائلة في حي الشيخ جراح تنتظر قراراً بإخلاء منازلها

وأضاف عودة في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم: أن عدد حالات الهدم التي ينفذها المقدسيون لمنازلهم لا تقل عن عدد المنازل التي تهدمها سلطات الاحتلال، وذلك لكي لا يقوموا بدفع غرامات مالية باهظة لحكومة الاحتلال، وتحمل تكاليف وأعباء عملية الهدم، مبيناً أنه لا يوجد إحصائيات دقيقة لعمليات الهدم لمنازل المقدسيين.





وأشار عودة إلى أن سلطات الاحتلال تعمل أحيانا على تأجيل عمليات الهدم من ستة شهور إلى سنة، حتى يتم تنفيذها على حساب المواطن نفسه، وتحت طائلة الغرامة المالية، مشيراً إلى إجراءات أخرى قد تتخذ بحقه كمصادرة مواد البناء أو الحبس بجانب أمر الهدم.

رام الله - دنيا الوطنقال مراقب حقوق الإنسان والسكن في القدس، يعقوب عودة: إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، تنفذ مجزرة هدم منازل في القدس المحتلة وأحيائها، مشيراً إلى أن هناك أكثر من 63 عائلة الآن في حي الشيخ جراح، تنتظر قراراً بإخلاء منازلها، تمهيداً لهدمها وإقامة 500 وحدة استيطانية.