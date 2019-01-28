دولي

كوريا الشمالية تُنتج ملابس قابلة للأكل ومراقبة الحالة الصحية

كوريا الشمالية تُنتج ملابس قابلة للأكل ومراقبة الحالة الصحية
صورة توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
يرعى زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، تدشين بيونغ يانغ خطاً لإنتاج أنواع جديدة من الملابس بعضها صالح للأكل، والآخر يرصد الحالة الصحية للجسم.

ووفق ما أوردت (روسيا اليوم)، فقد نشرت الحكومة الكورية الشمالية، عدداً من السترات في دليل مصور ضمن حملة إعلانية كبرى، وقالت: إن هذه السترات تعتبر مثالية للأشخاص الذين يحبون الإبحار والاستكشاف وتسلق الجبال، ممن قد تتقطع بهم السبل.

وخيطت بعض الملابس من أقمشة فلنيت صناعية، تتضمن كميات قليلة من البروتين والأحماض الأمينية وعصير الفواكه والمغنيسيوم والحديد والكالسيوم، لتجنب الجوع.

وهناك ملابس أخرى ذات أكمام ذكية، يمكن أن "ترصد أو تشعر بالحالة الصحية للجسم البشري"، حيث ضم خط الملابس أيضاً تصاميم نسائية مقلدة لماركات عالمية مثل "شانيل" و"غوتشي". 






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