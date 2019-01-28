مسؤول أممي يصل القطاع للاطلاع على الوضع الصحي





ووفق مصادر إعلامية محلية، فإنه من المقرر، أن يجتمع المسؤول الأممي، مع مسؤولي وزارة الصحة في غزة، والإطلاع على أزمة الوقود في مستشفيات القطاع.





وتعاني مستشفيات ومرافق وزارة الصحة، منذ نحو أسبوعين، من أزمة كبيرة في الوقود، الأمر الذي أدى إلى توقف عدد من المرافق والمستشفيات التابعة لوزارة الصحة.

رام الله - دنيا الوطنوصل جيمي ماكغولدريك، نائب منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، إلى قطاع غزة، عبر معبر بيت حانون/ إيرز.