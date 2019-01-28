بسبب الهجرة غير الشرعية.. أمريكا تخسر 19 مليار دولار الشهر الحالي

رام الله - دنيا الوطنقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة، تكلفت ما يقرب من 19 مليار دولار في كانون الثاني/ يناير فقط بسبب الهجرة غير الشرعية.وقال ترامب، في تغريدة على حسابه في (تويتر): "لم يبدأ شهر فبراير بعد، وبلغت تكلفة الهجرة غير الشرعية لهذا العام ما يقرب من 19 ملياراً، وكانت تكلفة يوم الجمعة فقط أكثر من 603 ملايين دولار".وأضاف: "لدينا على الأقل، أكثر من 25 مليون مهاجر غير شرعي، يعيشون في الولايات المتحدة، وليس 11 مليوناً، كما أُعلن لعدة سنوات، وهذا سخيف جداً"، مشيراً بالحروف الأولى إلى جهاز الأمن الداخلي الأمريكي (DHS).يشار أن ترامب يسعى إلى تشييد جدار على الحدود مع المكسيك، لمنع الهجرة غير الشرعية إلى الولايات المتحدة.