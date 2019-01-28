إعادة تفعيل لجان الحراسة ولجان المقاومة في القرى والبلدات بالضفة

وأضاف بكر في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم: أن الحكومة الإسرائيلية، ترعى هذه الاعتداءات كدعاية انتخابية لها، محذراً من تصاعدها خلال الأسابيع والأشهر المقبلة.

رام الله - دنيا الوطنقال منسق القوى والفصائل الوطنية في محافظة رام الله والبيرة عصام بكر: إنه سيتم إعادة تفعيل لجان الحراسة، ولجان المقاومة في القرى والبلدات من كافة الفصائل، واستخدام آليات مختلفة لمنع جرائم المستوطنين، في ظل تزايد اعتداءاتهم على القرى والمدن الفلسطينية، بحماية حكومة الاحتلال.