هيئة شؤون الأسرى: نحو 750 أسيراً مريضاً يقبعون في سجون الاحتلال



وأوضح عبد ربه في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم، أن العشرات من الأسرى المرضى، يعانون من أمراض السرطانات وإعاقات حركية.





وفيما يتعلق بالأوضاع في سجن (عوفر)، أشار عبد ربه، إلى أن حالة من القلق والحذر تسود السجن في ظل عودة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل الاعتداءات الهمجية، التي قامت بها مصلحة سجون الاحتلال بحق الأسرى في 20 من الشهر الجاري.

رام الله - دنيا الوطنقال المتحدث باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين، حسن عبد ربه: إن نحو 750 أسيراً مريضاً، يقبعون في سجون الاحتلال منهم 250 بحاجة إلى تدخلات علاجية فورية أو إجراء عمليات جراحية أو يحتاجون إلى أجهزة طبية.