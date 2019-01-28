دولي

مفاوضات سرية بين الجيش الفنزويلي والمعارضة للإطاحة بمادورو

مفاوضات سرية بين الجيش الفنزويلي والمعارضة للإطاحة بمادورو
نيكولاس مادورو
رام الله - دنيا الوطن
كشف رئيس البرلمان الفنزويلي المعارض، خوان غوايدو، الذي أعلن نفسه رئيساً مؤقتاً، عن مفاوضات سرية تجريها المعارضة مع الجيش ومسؤولين آخرين؛ لعزل رئيس الدولة الحالي، نيكولاس مادورو عن السلطة.

وقال غوايدو، وفق ما أوردت (روسيا اليوم): "نحن نجري محادثات مع المسؤولين والمدنيين والجيش، وهذا موضوع حساس للغاية، ويتعلق بالأمن الشخصي، لذلك فإن هذه المفاوضات تجري في الخفاء، وعلى نحو سري كامل".

وحث غوايدو، أنصاره على النزول إلى الشوارع والتظاهر في 30 كانون الثاني/ يناير والثاني من شباط/ فبراير، لافتاً إلى أن الهدف من هذه الاحتجاجات هو "الكفاح من أجل تلقي المساعدات الإنسانية، والنضال ضد اغتصاب السلطة، ودعم الحرية وحقوق الإنسان".

وبدأت الاحتجاجات في فنزويلا يوم 23 كانون الثاني/ يناير، حيث إنه وفور تفجر هذه الاحتجاجات، أعلن غوايدو نفسه رئيساً مؤقتاً للدولة، فيما اعترفت الولايات المتحدة به رئيساً مؤقتاً، وبعد دقائق  دارت العديد من البلدان الأخرى في فلكها.

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