شؤون فلسطينية

خالد وملادينوف يحذران من الأخطار المترتبة على انفلات اعتداءات المستوطنين

خالد وملادينوف يحذران من الأخطار المترتبة على انفلات اعتداءات المستوطنين
رام الله - دنيا الوطن
حذر كل من تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية في م.ت.ف، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، ونيكولاي ملادينوف، المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط على حسابه الخاص على موقع (تويتر)، من الأخطار المترتبة على انفلات المستوطنين، واعتداءاتهم التي لا تنقطع في ظل حماية جيش الاحتلال، على المواطنين في قرية المغير.

وأكد خالد في تصريحٍ صحفي، أن "تلك الاعتداءات التي يستخدم فيها المستوطنون الأسلحة والذخيرة الحية، لم تكن لتتم لولا الحماية التي يقدمها جيش الاحتلال لهؤلاء المستوطنين، بهدف السيطرة على مناطق شفا الغور، لتأمين التواصل بين مستوطنات ما يسمى (السامرة) الضفة الغربية، والأغوار الفلسطينية.

وحيا تضامن القرى المجاورة لقرية المغير الباسلة، وتوجه العشرات من أهالي قرية أبو فلاح وغيرها من القرى المجاورة نحو قرية المغير للدفاع عن القرية الباسلة، ودعا إلى تقديم كل أشكال الدعم من أجل تعزيز صمود المواطنين في المغير، وغيرها من قرى شفا الغور في الجنوب الشرقي من محافظة نابلس؛ للحيلولة دون تحويل هذه المنطقة إلى مجال حيوي تحت سيطرة قطعان المستوطنين، ومنظماتهم الإرهابية، التي ارتكبت سلسلة من الجرائم في المنطقة كان أفظعها جريمة حرق عائلة دوابشة في قرية دوما المجاورة قبل أربعة أعوام.

من جانبه، طالب ملادينوف الجميع بإدانة العنف، وأن يقفوا في مواجهه الإرهاب، ووضع حد للعنف، وتقديم المسؤولين عن الاعتداءات إلى العدالة.

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