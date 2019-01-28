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كاتبة سعودية تُثير الجدل بتغريدة حول إسرائيل

كاتبة سعودية تُثير الجدل بتغريدة حول إسرائيل
رام الله - دنيا الوطن
أثارت الكاتبة السعودية، سهام القحطاني، الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تصريحات لها حول إسرائيل.

وقالت الكاتبة في صحيفة (الجزيرة) السعودية: إن "وجود إسرائيل بات أمرًا واقعًا، ورفض التطبيع معها ليس إلا شعارات وجدانية".

وكتبت القحطاني، في تغريدة على حساب منسوب لها على (تويتر): "فضيحة التطبيع مع إسرائيل.. عار التطبيع مع إسرائيل.. جريمة التطبيع مع إسرائيل.. لقد انتهى زمن هذه الشعارات الوجدانية".

وأضافت: "إسرائيل واقع، وعدم اعترافنا بهذا الواقع وجديته وتأثيره علينا لن يغيره، هناك دوماً بدايات جديدة للتاريخ".

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