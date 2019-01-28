كاتبة سعودية تُثير الجدل بتغريدة حول إسرائيل

رام الله - دنيا الوطنأثارت الكاتبة السعودية، سهام القحطاني، الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تصريحات لها حول إسرائيل.وقالت الكاتبة في صحيفة (الجزيرة) السعودية: إن "وجود إسرائيل بات أمرًا واقعًا، ورفض التطبيع معها ليس إلا شعارات وجدانية".وكتبت القحطاني، في تغريدة على حساب منسوب لها على (تويتر): "فضيحة التطبيع مع إسرائيل.. عار التطبيع مع إسرائيل.. جريمة التطبيع مع إسرائيل.. لقد انتهى زمن هذه الشعارات الوجدانية".وأضافت: "إسرائيل واقع، وعدم اعترافنا بهذا الواقع وجديته وتأثيره علينا لن يغيره، هناك دوماً بدايات جديدة للتاريخ".