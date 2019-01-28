شؤون فلسطينية

20 من أهالي أسرى غزة يتوجهون لزيارة أبنائهم

20 من أهالي أسرى غزة يتوجهون لزيارة أبنائهم
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، صباح اليوم الاثنين، أن 20 من أهالي أسرى غزة، من بينهم 7 أطفال، توجهوا لزيارة أبنائهم وذويهم في سجون الاحتلال.

وأضافت اللجنة، أن أهالي الأسرى، غادروا قطاع غزة عبر معبر بيت حانون/ إيرز، وسيتوجهون لزيارة 12 أسيراً في سجن (نفحة الصحراوي).

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