وزير خارجية البحرين: نصر الله إرهابي يُسبّح بحمد المُرشد الإيراني

رام الله - دنيا الوطنشن وزير الخارجية البحريني، خالد بن أحمد آل خليفة، هجوماً عنيفاً على الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، بعد مقابلته على قناة "الميادين"، السبت الماضي، واصفًا إياه بـ"الإرهابي".واستدل خالد بن أحمد على أن نصر الله "إرهابي"، بالنظر إلى إقرار الأخير، بأن حزب الله حفر أنفاقاً في الأراضي الحدودية المحتلة من قبل إسرائيل.وغرد خالد بن أحمد: "بيروت 2002، القمة العربية تقر المبادرة العربية للسلام. بيروت 2019، الإرهابي نصرالله يقر بأن الأنفاق محفورة من زماااان.. وأن لديه خطة لاحتلال الجليل".وأضاف: "بلد يريد السلام لينتعش، وعميل إيران يخطط للحرب لينتعش.. لبنان يدفع الثمن، وإيران تقبض الثمن".وفي تغريدة أخرى، قال: "الإرهابي نصر الله لا تهمه سلامة لبنان ولا ازدهار لبنان، ولا المكانة العالمية المستحقة للبنان، وحضارة لبنان.. همه المال الإيراني، والسلاح الإيراني، والتسبيح بحمد المرشد الإيراني"، وفق تعبيره.